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Beyaz Gazete
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Şanlıurfa’da kuduz köpek saldırısı: Karantinaya alındı!

Şanlıurfa'da kuduz köpeğin ısırdığı Mustafa Şahin (44), karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.

Ekleme: 6.06.2024 - 16:11 Güncelleme: 6.06.2024 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa’da kuduz köpek saldırısı: Karantinaya alındı!Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin, 4 Haziran'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Şahin, bu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Kol ve bacağından ısırılan Şahin, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Şahin hastaneye kaldırılırken, belediye ekiplerinin yakaladığı köpek aynı gün öldü.

Şanlıurfa’da kuduz köpek saldırısı: Karantinaya alındı!

Köpekten numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi.

Şanlıurfa’da kuduz köpek saldırısı: Karantinaya alındı!

Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.

Şanlıurfa’da kuduz köpek saldırısı: Karantinaya alındı!

Bunun üzerine Şahin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı…