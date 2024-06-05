Osman Gökçek'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'a tokat gibi cevap!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın söylemlerine tokat gibi yanıt geldi.TBMM Genel Kurulu, siyasi parti gruplarının verdiği araştırma önergelerinin ardından 'TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başladı. Kanun teklifi üzerine görüşmeler sürerken söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında tartışma çıktı. Söz alan Gökçek, 'Eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Fikri Sağlar'ın tabiriyle bir mafya avukatı olan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aziz ordusuna, 'Satılmış Ordu' diyen ve bununla birlikte mahkeme salonlarını eşkıya gibi basan bir adamın bana kalkıp bu anlamda terbiye öğretmesi mümkün değildir. Ayrıyeten kendisinin koridorlarda, kendi milletvekili tarafından tokatlandığı zaman ben buradan bir AK Partili milletvekili olarak, kendisini tokatlayan milletvekiline tepki göstermiş bir kişiyim, yani şiddete karşıyım. Tabii ki DEM Parti'ye karşı olan bu özverili olarak savunma şeklini özellikle seçimlerden önce, Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK terör örgütünün vermiş olduğu desteği bir diyet olarak yaptığını düşünmekteyim. Şunu özellikle söyleyeyim ama o Kılıçdaroğlu'nu da satıp daha sonra zıp zıp zıplayarak, kendi arkadaşları tarafından dalgaya alınan bir milletvekilidir' ifadelerini kullandı.