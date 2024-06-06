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Konya'da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 6.06.2024 - 12:41 Güncelleme: 6.06.2024 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Konya'da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar varKaza, saat 09.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Bölge Devlet Hastanesinden ana yola çıkmakta olan N.K. idaresindeki 42 ACN 243 plakalı otomobil ile Makas Kavşağı istikametine seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki 70 AJ 788 plakalı otomobil çarpıştı.

70 plakalı otomobil refüj bariyer demirlerine çarparak yaklaşık 80 metre ileride durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 42 plakalı otomobil sürücüsü N.K. ve araçta bulunan eşi E.K. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan E.İ. (19) ve K.K. (27) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var