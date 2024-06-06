İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 4 Haziran'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında önceki yıllarda terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiğine yönelik bilgi, fotoğraf bulunan, örgüt mensuplarıyla görüştüğü ve terör örgütünün propagandasını yaptığı suçlamalarıyla 8'i Türk vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 9'u yakalanmıştı.