İzmir'de FETÖ operasyonu! Savcılık düğmeye bastı
İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonlarında 11 şüpheliden 9'u yakalandı.
İzmir ve Balıkesir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'unun yakalandığı, 2 firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
SAVCILIK OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, 'ByLock' kullanan ve 'ByLock' içeriklerinde isimleri geçen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir ve Balıkesir'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olduğu ve yakalanma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
SAVCILIK OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, 'ByLock' kullanan ve 'ByLock' içeriklerinde isimleri geçen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir ve Balıkesir'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olduğu ve yakalanma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.