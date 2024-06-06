İzmir'de FETÖ operasyonu! Savcılık düğmeye bastı

İzmir ve Balıkesir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'unun yakalandığı, 2 firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, 'ByLock' kullanan ve 'ByLock' içeriklerinde isimleri geçen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İzmir ve Balıkesir'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olduğu ve yakalanma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.