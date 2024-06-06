İlk ölüm gerçekleşti! DSÖ korkunç salgını duyurdu

DSÖ'nün doğruladığı habere göre, Meksika'da A(H5N2) virüsüne bağlı ilk ölümcül vakaya tanık olundu. DSÖ'nün açıklamasına göre, Meksika sağlık otoriteleri, bir kişinin A(H5N2) virüsüyle enfekte olduğunu ve bu enfeksiyonun maalesef ölümle sonuçlandığını bildirdi. Bu, dünya çapında laboratuvarlarca doğrulanmış ve ilk kez bir insan vücudunda tespit edilen A(H5N2) vakası olarak kaydedildi. Bu gelişme, bölgesel ve uluslararası sağlık yetkililerinin yakından takip ettiği bir konu haline gelmiştir.Henüz vakanın kaynağı net bir şekilde belirlenememiş olsa da, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsünün varlığı rapor edilmişti. DSÖ, bu yeni tür olan A(H5N2) virüsünün insan enfeksiyonlarına neden olabileceğini ve bu durumun halk sağlığı üzerinde potansiyel bir risk oluşturabileceğini ifade etti.Ancak, mevcut verilere dayanarak, DSÖ bu virüsün genel nüfusa yönelik riskini 'düşük' olarak değerlendirdi. Bu değerlendirme, durumun yakından izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği anlamına geliyor.