Erzincan İliç'te 3 işçinin daha naaşına ulaşıldı

Erzincan İliç'te toprak altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız beden sayısı 8'e yükseldi, diğer 1 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.İşçilerin kimliğinin DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi.Toprak altında kalan son işçi için de aynı bölgede yoğunlaşılmış durumda.Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.4 Haziran'da da bir işçinin daha cansız bedeni bulunmuştu.