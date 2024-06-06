Elazığ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, dün Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Çekembağları mevkisinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 23 LF 299 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı.Kazayı gören çevredeki yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralılardan Hakan Bakır, sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.