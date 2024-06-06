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Beyaz Gazete
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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 yükselişle 10.391,45 puandan başladı.

Ekleme: 6.06.2024 - 10:05 Güncelleme: 6.06.2024 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı3 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.39 oranında yükselişle 10391 puan seviyesinden başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0.47 oranında yükselişle 14714 puan, sanayi endeksi yüzde 0.47 oranında artışla 14135 puan seviyesinde hareket ediyor.