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Bir köpek saldırısı daha! Parktan geçerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Konya’da bir vatandaş kentin en işlek noktalarından biri olan parkta sokak köpeklerinin saldırısını uğradı. Belinden ve kolundan yaralanan, pantolonu yırtılan vatandaşın bu anları kameralara yansıdı.

Ekleme: 6.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 6.06.2024 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Bir köpek saldırısı daha! Parktan geçerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradıKonya'nın merkez Selçuklu ilçesinde buluna Nene Hatun Parkı içerisinde bir vatandaş her gün binlerce kişinin piknik ve yürüyüş yaptığı parkın içerisinden geçtiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Kolundan ve bel bölgesinden yaralanan ve pantolonu da yırtılan vatandaşın bu anları kameralara yansıdı.

Bir köpek saldırısı daha! Parktan geçerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Saldırıya uğrayan vatandaş, "Şehrin en işlek yerinde olacak iş değil. Kolumdan yaraladı, pantolonumu yırttı" dedi.

Bu saldırı üzerine ise belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Bir köpek saldırısı daha! Parktan geçerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı