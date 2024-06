Bakan Kacır: KKTC ile iş birliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bir teknoloji, yenilik ve işbirliği merkezi olma yolculuğunda yanlarında olduklarını belirterek, "Bakanlık olarak KKTC'nin de bir bilişim üssü haline gelmesi için kardeş ülkedeki muadil kurumlarla işbirliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.Kacır, Ufuk 2033 Bilişim Adası KKTC Vizyon Çalıştayı'na video mesaj gönderdi.Bakan Kacır, mesajında, düzenlenen çalıştayın iki kardeş devletin sarsılmaz bağlarının nişanesi olduğunu, KKTC'nin AR-GE ve inovasyon altyapısının güçlenmesinde, bilgi temelli ekonomisinin daha ileriye taşınmasında önemli bir kilometre taşı olacağını bildirdi. Ada'nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türkleri'nin varlığı ve KKTC'nin bekasının, Türkiye'nin asla vazgeçmeyeceği ve uğrunda mücadeleden bir an dahi tereddüt etmeyeceği unsurların başında geldiğini vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:"Kıbrıs Türkleri'nin egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bütün gayemiz Fazıl Küçük'lerin, Rauf Denktaş'ların haklı mücadelesinin mirasını korumak ve Ada'ya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Ada'daki kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği bizim de huzurumuz ve güvenliğimiz demektir. 'Mavi Vatan'ın deniz feneri' konumundaki Kıbrıs her zaman gözümüz, aklımız ve derdimiz olacaktır. Türkiye olarak, Kıbrıs Türk halkının varlığına, hürriyetine ve geleceğine dönük desteğimizi sürdüreceğiz. KKTC'nin kalkınmasına yönelik katkılarımızı devam ettireceğiz."Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 22 yılda elde ettikleri kazanımlarla Türkiye'yi her alanda dönüştürüp geliştirdiklerini ifade etti.Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma ve teknolojiye kadar uyguladıkları reformlarla milli şahlanışın altyapısını güçlendirdiklerini dile getiren Kacır, inşa ettikleri güçlü sanayi altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçiliği teşvik eden AR-GE ekosistemiyle Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma yolculuğunda önemli projelere imza attıklarını anlattı.Kacır, bölgesinde güçlü, küresel siyasette söz sahibi bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ettiklerine işaret ederek, "Yatırım, üretim, istihdam, icat ve ihracat rotasında ülkemizi hak ettiği noktaya taşımak adına aşkla ve şevkle çalışıyoruz. Ülkemizi teknoloji geliştirmede, katma değerli üretimde dünyanın sayılı merkezleri arasında konumlandıracak adımları atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.AR-GE teşviklerinden teknoparklara, TÜBİTAK desteklerinden KOSGEB programlarına ve girişim sermayesi fonlarına kadar pek çok uygulama ve düzenlemeyle Türkiye'nin teknoloji girişimlerini büyütmek için çalıştıklarını belirten Kacır, son 22 yılda hep birlikte sıfırdan inşa ettikleri teknoloji girişimciliği ekosisteminin geldiği seviyenin kendileri için umut kaynağı olduğunu kaydetti.Kacır, teknopark sayısını 2'den 102'ye, teknoparklarda AR-GE ve inovasyon yapan girişimlerin sayısını 56'dan 10 bin 500'ün üzerine çıkardıklarına dikkati çekerek, şu bilgiyi paylaştı:"Daha önce uygulaması olmayan AR-GE ve tasarım merkezlerimizin sayısı 1600'ü aştı. Bilgi ve iletişim sektöründeki çalışan sayımız 237 bine, AR-GE personelimiz 272 bine ulaştı. Kurduğumuz ekosistem ve altyapı sayesinde pandemiden bu yana teknoloji girişimciliği Türkiye'de altın çağını yaşıyor. 2019'a kadar henüz unicornu olmayan bir ülke iken bugün 6'sı Bakanlığımızca desteklenen milyar dolar değeri aşan 7 unicornumuz, bizim deyimimizle 7 Turcorn'umuz var. Ülkemizin kritik teknolojileri milli olarak geliştirmesi, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunmasını esas alan kalkınma ve büyüme modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yeni nesil endüstri politikasının somut örneği Togg'da olduğu gibi batarya teknolojileri, çip üretimi, uzay teknolojileri, biyoteknoloji, hiper ölçekte veri merkezleri, güneş, rüzgar ve hidrojen enerjisi sistemleri alanlarında da lider teknoloji girişimlerini destekleyeceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için kesintisiz mücadelemizi sürdüreceğiz. Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamalarında KKTC ekonomisine etkilerini en aza indirgeyecek, KKTC'nin küresel ekonomiyle entegrasyonunu güçlendirecek, rekabetçiliğini daha ileriye taşıyacak adımları da eş zamanlı olarak atacağız."Ocakta "KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile İlgili Kanunlarına Göre Kurulmuş Şirketlerin Yapacağı Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkında Anlaşma"yı imzaladıklarını hatırlatan Kacır, bununla Kıbrıs Türk'ü yatırımcıların yanı sıra Türkiye'den gelecek yatırımlarla organize sanayi bölgelerinin birer üretim alanına dönüşeceğini anlattı.Kacır, en az 3 milyon avroluk yatırım taahhüt eden yatırımcılara taşınmaz mal edinme ve uzun vadeli kiralama gibi konularda önemli fırsatlar sunulacağına işaret ederek, KKTC'nin uluslararası düzeyde eğitim görmüş ve tecrübe kazanmış insan kaynağı ve ülkede faaliyet gösteren üniversitelerin AR-GE potansiyelinin, Ada'da bilgi temelli ekonominin güçlendirilmesi için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.Bugünkü çalıştayla KKTC'nin kuruluşunun 50. yılına rastlayan 2033'te tamamıyla bir "Bilişim Adası"na dönüşümünü hedeflediklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:"KKTC'nin bilişim teknolojileri ve iletişim alanındaki geleceğini şekillendirecek önemli adımları konuşacağımız çalıştayda, Türkiye ve KKTC'den katılan uzmanlar, akademisyenler, sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle hep birlikte 'Bilişim Adası'nın stratejik hedeflerini ve yol haritasını belirleyeceğiz. Hukuki altyapı, teknolojik altyapılar ve uluslararası pazarlara erişim ana başlıkları altında toplamda 10 ayrı konu üzerine yoğunlaşacağız. Teşvik ve desteklere yönelik stratejiler, politikalar, yatırım ortamını iyileştirici mevzuat yasal düzenleme ve regülasyonları kapsayacak eylem planları da hazırlayacağız. Bilişim, teknoloji, iletişim, haberleşme ve yazılım altyapılarıyla birlikte istihdama ve ihracata kapılar açacak bir ekosistem kurgulamak en büyük arzumuz. 'Bilişim Adası' hedefiyle beraber, KKTC'nin dünya ile entegre olmasını, dünyanın önemli bilişim üslerinden biri olması için bilişim altyapılarının geliştirilmesini, uluslararası alanda tanınan bir bilişim merkezi haline gelmesini amaçlıyoruz. Türkiye olarak KKTC'nin bir teknoloji, yenilik ve işbirliği merkezi olma yolculuğunda, her konuda olduğu gibi yanındayız. Bakanlık olarak KKTC'nin de bir bilişim üssü haline gelmesi için kardeş ülkedeki muadil kurumlarla işbirliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz."