Antalya'da orman yangını!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan ilk yangın kontrol altına alınırken, ikinci yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 'Alt taraftaki yangın kontrol altına alındı. Üst tarafta devam eden yangın da kontrol altına alınmak üzere. Rüzgar etkili oluyor' dedi.