Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilen altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Altın fiyatları bugün de yükselişini sürdürüyor. Peki 6 Haziran 2024 sabahına altın fiyatları ne kadardan başladı?

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları değer kazanmaya başladı. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 6 Haziran Perşembe günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 459 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 984 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 021 TL'den alıcı buluyor.Alış: 2.225,03Satış: 2.354,51Alış: 2.459,37Satış: 2.459,69Alış: 1.310,48Satış: 1.730,72Alış: 2.351,33Satış: 2.351,68Alış: 16.165,25Satış: 16.578,37Alış: 3.935,08Satış: 4.021,60Alış: 15.633,01Satış: 15.928,56Alış: 15.740,31Satış: 16.037,20Alış: 7.792,08Satış: 7.988,71