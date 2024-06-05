Mersin'deki vahşetin nedeni belli oldu! “Elimde müstehcen görüntülerin var”

Mersin'in Toroslar ilçesinde, önceki gece devriye gezen polisler, Atilla Yeter'in (20) kullandığı motosikleti şüphe üzerine durdurunca, parçalanmış çelik kasa ve yüklü miktarda para ele geçirdi.Kollarında tırnak izleri bulunduğu da belirlenen ve gözaltına alınan Yeter, kasayı Yenişehir İlçesindeki bir apartman dairesinden aldığını söyledi.Bunun üzerine eve giden polisler, Şule Özlem Ural'ın (40) cansız bedenini ile karşılaştı. Ali Yeter'in, Şule Özlem Ural'ı boğarak öldürdüğü belirlenirken, vahşetin arkasından ise şantaj çıktı.İddiaya göre, yalnız yaşayan Şule Özlem Ural, Atilla Yeter ile 4-5 kez birlikte oldu. Son olarak ikili, olay gecesi de yine Ural'ın evinde birlikte oldu.Ardından Şule Özlem Ural, Atilla Yeter'e, 'Elimde müstehcen görüntülerin var' diye şantaj yaparak, 100 bin TL istedi. Görüntülerin ailesine ulaştırılmasından korkan Atilla Yeter, Şule Özlem Ural ile tartışmaya başladı.Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından, görüntüleri para almadan vermeyi reddeden Ural'ı darp etmeye başlayan Yeter, ardından boğazına sarıldı. Kendisini boğmaya çalışan Yeter'in elinden kurtulmak için tırnaklayan Ural, başarılı olamadı.Ural'ı boğduktan sonra, görüntülerin bulmak için evin altını üstüne getiren Yeter, bir sonuç elde edemedi. Bunun üzerine görüntülerin içinde bulunduğunu düşündüğü kasayı alıp evden çıkan Yeter, boş bir arazide parçaladı.Görüntülere yine ulaşamayan Yeter, içinden çıkan paralarla birlikte kasayı tekrar motosiklete koyup evine gittiği sırada, polislere yakalandı. Dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeter, tutuklanarak cezaevine gönderildi.