Kayseri'de tören! Kahraman şehitlerimize veda

Kayseri'de dün eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.Şehit Hava Pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen için tören düzenlendi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi. MSB, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.MSB, şehit olan askerlerin kimliğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 'Kahraman silah arkadaşlarımız Hv.Plt.Alb.Uğur Yıldız ve Hv.Plt.Alb.Gökhan Özen şehit olmuşlardır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi ve idari tahkikat sonucunda açıklığa kavuşacaktır.' denildi.Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen için taziye mesajı yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan eğitim uçağının henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu iki pilotun şehit olduğu bildirildi.Olayın meydana geliş sebebinin kaza kırım ekibinin incelemesi ve idari tahkikatın sonucunda açıklığa kavuşacağı kaydedildi.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise 'Kahraman silah arkadaşlarımız 4 Haziran'da şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.' açıklamasını yaptı.Kaza kırım ekibinin teknik çalışması tamamlandı.Uçağın parçaları, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak kamyonlara yüklendi, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına götürüldü.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin soruşturma başlattı.Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğü tarlada çalışan Salih İçer, uçağın düşmeden önce üstlerinden geçip Kayseri merkez yönüne seyrettiğini söyledi.İçer, şu ifadeleri kullandı:'Geri geldikten sonra uçak dengesini kaybetti, sesi gitti. Sesi gittikten sonra direkt bize doğru geldi. Herhalde bizi gördü, arkadaşları da fark etti. Düşüşünü gördük. Bizi fark ettiği için yüzüstü aşağı indi. İner inmez zaten patladı. Müdahale edelim dedik, ateş olduğundan müdahale edemedik. Benim düşüncem, bize doğru gelirken bizi fark etti, tarlanın hemen başındaki arabada 5 çocuk vardı, tarlada da 15 eleman vardı. Bize doğru geliyordu, üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi.'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şehit düşen pilotlarla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi:'Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait eğitim uçağımız kaza kırıma uğramış, kazada 2 pilotumuz şehit olmuştur.Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.Şehitlerimizin makamı âli olsun.'