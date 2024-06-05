Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda; terör örgütü üyesi olan 3 şüpheliyi tespit etti.Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konulurken, yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.