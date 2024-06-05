Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ terör örgütü üyesi olan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda; terör örgütü üyesi olan 3 şüpheliyi tespit etti.
Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konulurken, yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konulurken, yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.