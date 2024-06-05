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Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ terör örgütü üyesi olan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Ekleme: 5.06.2024 - 10:01 Güncelleme: 5.06.2024 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 3 gözaltıMersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda; terör örgütü üyesi olan 3 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konulurken, yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.