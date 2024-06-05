Göle mıknatıs attılar: Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı

ABD'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.New York kentinde yaşayan James Kane ve Barbie Agostini, Queens semtinde bulunan Meadows Corona Park'taki göle, ucuna mıknatıs bağlı bir ip fırlattı.Göle mıknatıs fırlatan ikili, sudan bir kasa çıkardı.Kasayı açan ikili, zarar görmüş 100 dolarlık banknotlarla dolu olduğunu gördü.Polisin kendilerine paranın herhangi bir suçla bağlantılı olmadığını söylediğini ve parayı ellerinde tutmalarına izin verdiklerini anlattılar.Kane "Daha önce de birçok kez kasa bulmuştuk. Paraları gördüm ve bu mümkün değil dedim" diye konuştu.Agostini, kasanın kime ait olduğunu belirleyecek bir kimlik bulamadıklarını kaydetti.BBC Türkçe'nin haberine göre; mıknatıs balıkçılığında, göl ve nehirlere ucuna güçlü bir mıknatıs bağlı bir ip atılıyor.İkili, koronavirüs pandemisi sırasında hobi olarak başladıklarını ve daha önce İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombaları 19. yüzyıldan kalma silahlar ve bir motorsiklet bulduklarını söyledi.