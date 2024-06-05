  • USD: 32,27 - 32,33
  • EURO: 35,10 - 35,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gaziantep'te 214 kök kenevir ele geçirildi! 2 kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda arazilerine 214 kök kenevir ektiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 5.06.2024 - 09:45 Güncelleme: 5.06.2024 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te 214 kök kenevir ele geçirildi! 2 kişi gözaltına alındı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kenevir ektikleri belirlenen 2 şüphelinin arazilerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında arama yapılan arazilere ekili 214 kök kenevir bulundu. Sökülen kenevirlere yakılmak üzere el konulurken, arazi sahipleri A.R.Ç. ve A.A. gözaltına alındı.