Gaziantep'te 214 kök kenevir ele geçirildi! 2 kişi gözaltına alındı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kenevir ektikleri belirlenen 2 şüphelinin arazilerine operasyon düzenledi.Operasyon kapsamında arama yapılan arazilere ekili 214 kök kenevir bulundu. Sökülen kenevirlere yakılmak üzere el konulurken, arazi sahipleri A.R.Ç. ve A.A. gözaltına alındı.