Emine Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası mesajı

Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü ve Çevre Haftası nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Erdoğan, “Medeniyet tarihimiz bize emsalsiz ve sürdürülebilir bir çevre mirası sunuyor. Bizden sonraki nesillere çöp dağları bırakmamak için bu mirası koruyup yaşatmakla mükellefiz. Durduğumuz yol ayrımında, doğanın şifacısı olmayı seçmek bizim elimizde. Günlük yaşantımızı çevre dostu bir yaşam kültürüyle sürdürerek, ortak evimizi kurtarabiliriz. Zira Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi hareketlerinin ulaştığı üstün başarı, çevre sorunlarında bireysel çabanın önemini tüm dünyaya gösterdi. Sıfır Atık hareketini benimseyen vatandaşlarımızın, bilhassa gençlerimizin gönüllü gayretlerini gördükçe, iklim krizine karşı mücadeleye olan inancım da pekişiyor” dedi.Emine Erdoğan, “Türkiye’nin öncülüğünde, Sıfır Atık hareketiyle başlayan uyanışın, dünyayı bertaraf edemediği atık yükünden tamamen kurtardığımız günlerin habercisi olmasını diliyorum. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü ve Çevre Haftası’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.