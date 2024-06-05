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Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı halının içinde yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yapılan baskında yapılan uyuşturucu satıcısı kendini halı içine sakladı. Emniyet ekipleri dikkati sonucu şüpheli yakalandı.

Ekleme: 5.06.2024 - 16:48 Güncelleme: 5.06.2024 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı halının içinde yakalandı
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında O. C. isimli şahsın ikametine baskın yapıldı.

O.C.’nin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tabanca parçası, 4 adet Lyrica uyuşturucu sentetik ecza hap, 2 adet bıçak ve 7 adet av tüfeği dolu av fişeği ele geçirildi.

Arama esnasında şahsın ikamette olmadığı, çevrede yapılan araştırmada ikametin yan tarafındaki binanın çatı kısmında halı içerisine kendisini gizlemiş vaziyette yakalandı.