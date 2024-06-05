Bakan Fidan Doğu Türkistan'ı ziyaret ediyor

Hakan Fidan, 3 günlük Çin temaslarının son gününde Urumçi ve Kaşgar kentlerini ziyaret ediyor. Fidan'ın ziyareti, Erdoğan'ın 2012 yılında başbakan iken Doğu Türkistan'a gitmesinin ardından, bölgeye yapılan en üst düzey ziyaret oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin’de dün yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'daki Urumçi ve Kaşgar kentlerinin kadim birer Türk-İslam kenti olduğunu ifade etmişti.Ziyarette, Uygur Türkleri'nin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve Çin'de refah ve huzur içinde yaşamalarının önemi gündeme getirilecek.Dışişleri Bakanı Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretlerinin ardından yurda dönecek.