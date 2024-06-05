ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrutta bulunan ABD Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi, Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmazken büyükelçilikten konuyla ilgili açıklama da yayınlandı. Lübnan ordusu X hesabından yaptığı açıklamada, elçiliğe ateş açan saldırganın güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu ve tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada ise "Yerel saatle sabah 8.34'te büyükelçilik yakınlarında bir kişi silahla ateş açtı. Ekibimizin hızlı tepkisi sayesinde tesisimizde herkes güvene alındı, soruşturmalar sürüyor, Lübnanlı yetkililerle temas halindeyiz" denildi.