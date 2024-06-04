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Termometreler alev alev! Rekor derece: Herkes gölgeye kaçıyor...

Adana'da termometreler güneşte 42 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti.

Ekleme: 4.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 4.06.2024 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Termometreler alev alev! Rekor derece: Herkes gölgeye kaçıyor...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün Türkiye genelinde sıcak havanın etkisini göstereceği uyarısı yaptı. Adana'da bugün termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterdi.

Vatandaşlar parklar ve gölgelik alanlara akın edildi

Dışarı çıkanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti.

Termometreler alev alev! Rekor derece: Herkes gölgeye kaçıyor...

Sokak hayvanları da gölgelik alanlarda uyurken, güvercinler süs havuzlarının başından ayrılmadı.

Sokakta çalışanlar zorluk yaşadı

Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.

Termometreler alev alev! Rekor derece: Herkes gölgeye kaçıyor...