Remax Paraf İncek Kızılcaşar ofisini açtı! 15 Temmuz kahramanı Turgut Aslan da oradaydı

Son yıllarda hızla konut inşasıyla dikkat çeken Bölgede güçlü ve etkili bir gayrımenkul ofisine olan ihtiyacı giderecek olan Remax Paraf, güçlü ve deneyimli Remax paraf brokerleri; Emrah Uslu, Çağdaş Kıral, Okan Manav, Ahmet Güven'in öncülüğünde yürüteceği gayrı menkul danışmanlığı hizmetiyle bölgede önemli bir boşluğu dolduracak.Mehmetçik Caddesinde bugün hizmete giren Remax/Paraf Danışmanlık Bürosu'nun açılışını Gazi, 15 Temmuz kahramanlarından olan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Turgut Aslan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Ankara Remax Bölge ofisi temsilcileri ve çok sayıda gayrımenkul danışmanları katıldı.