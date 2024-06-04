İstanbul'da metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi

Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar panik yaşanmasına neden oldu. Yolcular araçtan tahliye edildi.

Bahçelievler'de saat 16.30 sıralarında Avcılar - Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüste, Bahçelievler durağına yaklaştığı esnada motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti.Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle trafik oluştu. Metrobüsün, çekilmesinin ardından seferler normale döndü.