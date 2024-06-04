İndirim kavgasında çılgına dönmüştü: O kadın ilk kez konuştu!

Ünlü bir kozmetik firması geçtiğimiz günlerde yüzde 75 indirim yaptı. Ancak bazı mağazalarda ortalık karıştı. Ucuz ürünleri almak isteyen müşteriler arasında kavga çıktı.Sosyal medyada paylaşılan bir video ise en çok izlenenler arasındaki yerini aldı.O görüntülerde gözlerini belerten genç bir kadın, 'Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez' diyerek bas bas bağırdı.Sosyal medyada çok konuşulan genç kadın, olay sonrası şu açıklamayı yaptı.'Döndüm dedim sen kime gerizekalı diyorsun? İki üç parça bir şey için bir insanın üstüne çullanacak biri değilim. İnsanlar orada kaç saat beklemiş. Biz tam gireceğiz durdular.Kapıları kapattılar bize 'Buradan sonra girilmeyecek' denildi. Ben kapının arasına ayağımı koydum.Direkt hakaret etmeye başladılar. Hem bana eşya atıyor hem bana gerizekalı diyor.Ben zaten orada koptum. Karşınızda biri 'gerizekalı mısın laftan anlamıyorsun' diye konuşsa siz de aynı yapardınız.Ben orada çok da iyi sabrettiğimi düşünüyorum. Birincisi sen orada ne haddine bana gerizekalı diyebiliyorsun?Bu cesaret nereden geliyor?'