İliç’te maden faciası | Bakan duyurdu:1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık.Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz.