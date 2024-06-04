Elazığ merkezli dolandırıcılık operasyonu: 29 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından, nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 30 şüpheli tespit edildi ve şüphelilerin 1 milyon 704 bin lira değerinde 19 dolandırıcılık olayına karıştığı anlaşıldı. Elazığ merkezli İstanbul, Hatay, Antalya, Kayseri ve Ağrı'da yapılan eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yeri aramalarında 1 tabanca, 20 fişek, 1 pompalı tüfek, 2 laptop, 30 banka kartı, 40 sim kart ve 32 telefon ele geçirildi. Operasyon ile değeri 14 milyon 753 bin lira olan 98 dolandırıcılık olayı engellendi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.