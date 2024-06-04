Çöpten çıkan vahşet! Kameralar incelendi, çuvaldaki cesedin sırrı çözüldü

Olay, dün gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan konteynere çöp atan vatandaşlar çuval içerisinde ceset görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, konteynerdeki kadına ait cesette boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası tespit etti. Ceset, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra çöp konteynerine 30 metre uzaklıktaki bir evde de inceleme başlattı.Olayın ardından polisin yaptığı incelemede Abdo Cevat'ın bir ay önce 3 katlı müstakil evin en üst katına taşındığı belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Abdo Cveat'ın gece eşi Dibe Cevat'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra battaniyeye sarıp çuval içerisinde çöp konteynerine attığı tespit edildi. Olayın ardından motosiklet ile kaçan Abdo Cevat, polisin takibi sonucu saklandığı yerde yakalanarak gözaltına aldı. Dibe Cevat'ın adli tıp morguna kaldırılan cenazesinin otopsi işlemleri devam ediyor.