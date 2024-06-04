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Bursa'da yürek yakan olay: Otomobilde bıraktığı dört yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babası Mehmet G.'nin (47) otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki Ali Furkan G. havasızlıktan yaşamını yitirdi.

Ekleme: 4.06.2024 - 09:14 Güncelleme: 4.06.2024 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da yürek yakan olay: Otomobilde bıraktığı dört yaşındaki oğlu hayatını kaybettiOlay, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Müteahhit Mehmet G., oğlu Ali Furkan'ı da alıp otomobille yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Mehmet G. iddiaya göre otomobilde oturmak isteyen oğlu Ali Furkan'ı araçta bırakıp şantiye alanında incelemede bulundu.

Bursa'da yürek yakan olay: Otomobilde bıraktığı dört yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Bir süre sonra geri dönen Mehmet G., otomobilin kapısını açtığında Ali Furkan'ı hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine panikleyen Mehmet G., oğlu Ali Furkan'ı otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürdü.

Bursa'da yürek yakan olay: Otomobilde bıraktığı dört yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Solunumu olmadığı belirlenen Ali Furkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Furkan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa'da yürek yakan olay: Otomobilde bıraktığı dört yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.