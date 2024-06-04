Bakan Fidan'dan küresel barış vurgusu: Çin ile ilişkilerimiz katkı sağlayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), resmi temaslar için geldiği Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi.Türkiye ile Çin arasında sürdürülecek ilişkiler, bölgesel ve küresel barışın, refah ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacaktır.(Kaşgar ve Urumçi) Bu şehirler, Çin-Türk dünyası, Çin-İslam dünyası arasında bir köprü rolü oynamakta, tarihi dostluğumuz ve komşuluğumuzun sembolleridir.İki ülke (Çin ve Türkiye) işbirliğini güçlendirmeli, her türlü hegemonya ve güç siyasetine karşı çıkmalı, küresel yönetişimi adil seviyeye yükseltmeli.Çin ve Türkiye aralarındaki eşgüdümü güçlendirerek Filistin sorununun bir an evvel adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması çabalarına ivme kazandırmalıdır.