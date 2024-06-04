  • USD: 32,15 - 32,21
  • EURO: 34,86 - 34,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Gram altın 21 mayıstan beri gerilediği seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları ABD imalatındaki zayıflamanın ardından istihdam verisini beklemeye başladı.

Ekleme: 4.06.2024 - 09:05 Güncelleme: 4.06.2024 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Gram altın 21 mayıstan beri gerilediği seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları ABD imalatındaki zayıflamanın ardından istihdam verisini beklemeye başladı.

ABD istihdamında gerçekleşecek zayıflama Fed'in faiz indirimi ihtimalini kuvvetlendireceği için dolara değer kaybettirir, altına değer kazandırabilir.

Gram altın 2,430 TL

Çeyrek altın 3,920 TL

Yarım altın 7,865 TL

Cumhuriyet altını 16,001 TL

ONS altın 2,347 dolar