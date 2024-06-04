Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Gram altın 21 mayıstan beri gerilediği seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları ABD imalatındaki zayıflamanın ardından istihdam verisini beklemeye başladı.

Gram altın 21 mayıstan beri gerilediği seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları ABD imalatındaki zayıflamanın ardından istihdam verisini beklemeye başladı.ABD istihdamında gerçekleşecek zayıflama Fed'in faiz indirimi ihtimalini kuvvetlendireceği için dolara değer kaybettirir, altına değer kazandırabilir.Gram altın 2,430 TLÇeyrek altın 3,920 TLYarım altın 7,865 TLCumhuriyet altını 16,001 TLONS altın 2,347 dolar