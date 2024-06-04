Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Gram altın 21 mayıstan beri gerilediği seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları ABD imalatındaki zayıflamanın ardından istihdam verisini beklemeye başladı.
Gram altın 21 mayıstan beri gerilediği seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları ABD imalatındaki zayıflamanın ardından istihdam verisini beklemeye başladı.
ABD istihdamında gerçekleşecek zayıflama Fed'in faiz indirimi ihtimalini kuvvetlendireceği için dolara değer kaybettirir, altına değer kazandırabilir.
Gram altın 2,430 TL
Çeyrek altın 3,920 TL
Yarım altın 7,865 TL
Cumhuriyet altını 16,001 TL
ONS altın 2,347 dolar
ABD istihdamında gerçekleşecek zayıflama Fed'in faiz indirimi ihtimalini kuvvetlendireceği için dolara değer kaybettirir, altına değer kazandırabilir.
Gram altın 2,430 TL
Çeyrek altın 3,920 TL
Yarım altın 7,865 TL
Cumhuriyet altını 16,001 TL
ONS altın 2,347 dolar