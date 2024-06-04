3 ilde korkutan orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor

Yangın saat 13.30 sıralarında Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi ile Göktepe Mahallesi arasındaki çam ormanlarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına karadan 38 araçla, havadan da Orman Genel Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 3 helikopter ile müdahale edilirken, Balıkesir Edremit’te konuşlu bulunan 2 AT 805 tipi yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği öğrenildi.Antalya'da çıkan ot yangını, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı. Büyüyen alevler, ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına itfaiye ve orman ekipleri, karadan müdahale ediyor.Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Alaçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.