MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele sınır ötesinde başarılı bir şekilde devam ediyor. Mehmetçik, düzenlediği nokta operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe vuruyor.Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sınır ötesinde düzenlenen operasyonda, 7 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.' ifadelerine yer verildi.