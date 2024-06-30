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MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 30.06.2024 - 14:02 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiTerörle mücadele sınır ötesinde başarılı bir şekilde devam ediyor. Mehmetçik, düzenlediği nokta operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe vuruyor.

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sınır ötesinde düzenlenen operasyonda, 7 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.' ifadelerine yer verildi.