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İstanbul Kartal’da korkunç ses: 4 katlı bina tahliye edildi!

İstanbul Kartal'da korku dolu anlar yaşandı. Bir dairenin mutfak kısmındaki tüpün patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. 4 katlı bina ise tahliye edildi…

Ekleme: 30.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Kartal’da korkunç ses: 4 katlı bina tahliye edildi!
Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın birinci katında tüp patladı. Mutfakta bulunan tüpün patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Tüpün patlamasıyla birlikte evin camları kırıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

İstanbul Kartal’da korkunç ses: 4 katlı bina tahliye edildi!

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri balkondan kurtardı.

İstanbul Kartal’da korkunç ses: 4 katlı bina tahliye edildi!

Polis ekipleri apartmanı tahliye etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı...