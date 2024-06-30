İstanbul Kartal’da korkunç ses: 4 katlı bina tahliye edildi!

Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın birinci katında tüp patladı. Mutfakta bulunan tüpün patlaması nedeniyle yangın çıktı.Tüpün patlamasıyla birlikte evin camları kırıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri balkondan kurtardı.Polis ekipleri apartmanı tahliye etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı...