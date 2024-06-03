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Yer Bursa: Motosiklet çalıntı, sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

İnegöl ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Ehliyeti olmayan sürücü Ahmet Ç.'nin (30) ise 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ekleme: 3.06.2024 - 16:19 Güncelleme: 3.06.2024 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Yer Bursa: Motosiklet çalıntı, sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktıİlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede plakası başka bir araca ait olan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Çalınan motosikleti satın aldığı öğrenilen sürücü Ahmet Ç.'nin de 1.70 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Yer Bursa: Motosiklet çalıntı, sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Gözaltına alınan Ahmet Ç.'ye, sürücü belgesiz ve alkollü araç kullanmaktan 19 bin 407 TL, başka araca ait plakayı kullanmaktan 32 bin 170 TL cezai işlem uygulandı.

Yer Bursa: Motosiklet çalıntı, sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Motosiklet ise çekici ile otoparka götürüldü....