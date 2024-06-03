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Beyaz Gazete
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Tekirdağ'da acı olay: Evinin pencerelerini silerken 3. kattan düştü, hayatını kaybetti!

Tekirdağ'da evinin pencerelerini silerken 3'üncü kattan düşen Gonca Kasırga (44), hayatını kaybetti.

Ekleme: 3.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 3.06.2024 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ'da acı olay: Evinin pencerelerini silerken 3. kattan düştü, hayatını kaybetti!Olay, saat 10.30 sıralarında Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Kale Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi.

Evinin pencerelerini silen Gonca Kasırga, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Tekirdağ'da acı olay: Evinin pencerelerini silerken 3. kattan düştü, hayatını kaybetti!

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evli ve 2 çocuk annesi Kasırga, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.


Tekirdağ'da acı olay: Evinin pencerelerini silerken 3. kattan düştü, hayatını kaybetti!

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.