Tekirdağ'da acı olay: Evinin pencerelerini silerken 3. kattan düştü, hayatını kaybetti!

Olay, saat 10.30 sıralarında Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Kale Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi.Evinin pencerelerini silen Gonca Kasırga, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü.İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evli ve 2 çocuk annesi Kasırga, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.