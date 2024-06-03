Tekirdağ'da acı olay: Evinin pencerelerini silerken 3. kattan düştü, hayatını kaybetti!
Tekirdağ'da evinin pencerelerini silerken 3'üncü kattan düşen Gonca Kasırga (44), hayatını kaybetti.
Olay, saat 10.30 sıralarında Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Kale Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi.
Evinin pencerelerini silen Gonca Kasırga, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evli ve 2 çocuk annesi Kasırga, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Evinin pencerelerini silen Gonca Kasırga, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evli ve 2 çocuk annesi Kasırga, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.