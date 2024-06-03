SON DAKİKA: Özer Uçuran Çiller'e veda: Başkan Erdoğan cenaze töreninde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün vefat eden eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in eşi için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.Başkan Erdoğan, "Ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Eşi Tansu Hanım ülkemize hizmet etti. Son dönemlerdeki rahatsızlığıyla uzun bir zamandır rahatsızlığı vardı." dedi.AYRINTILAR GELİYOR...