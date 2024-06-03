MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz!' notuyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Bakanlık şu ifadelere yer verdi:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.