MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, 'Teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz!' notuyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakanlık şu ifadelere yer verdi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
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Bakanlık şu ifadelere yer verdi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
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