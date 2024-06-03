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MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Ekleme: 3.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 3.06.2024 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, 'Teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz!' notuyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakanlık şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

1MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi