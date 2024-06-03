Küçükçekmece'deki çöken bina soruşturması: 1 tutuklama!
Küçükçekmece'deki çöken bina soruşturmasıyla ilgili 1 şüpheliye tutuklama kararı verildi.
Küçükçekmece'de 3 katlı apartmanın çökmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gelen son dakika haberine göre; Küçükçekmece'deki çöken bina soruşturmasıyla ilgili 1 şüpheliye tutuklama kararı verildi.
Gelen son dakika haberine göre; Küçükçekmece'deki çöken bina soruşturmasıyla ilgili 1 şüpheliye tutuklama kararı verildi.