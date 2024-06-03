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Küçükçekmece'deki çöken bina soruşturması: 1 tutuklama!

Küçükçekmece'deki çöken bina soruşturmasıyla ilgili 1 şüpheliye tutuklama kararı verildi.

Ekleme: 3.06.2024 - 17:33 Güncelleme: 3.06.2024 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Küçükçekmece'deki çöken bina soruşturması: 1 tutuklama!Küçükçekmece'de 3 katlı apartmanın çökmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gelen son dakika haberine göre; Küçükçekmece'deki çöken bina soruşturmasıyla ilgili 1 şüpheliye tutuklama kararı verildi.