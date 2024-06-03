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Korku dolu anlar! Futbolcular sıcaktan bayıldı

Çorum’un Alaca ilçesinde oynanan amatör maçta sıcaktan etkilenen 2 futbolcu hastanelik oldu.

Ekleme: 3.06.2024 - 08:31 Güncelleme: 3.06.2024 - 08:36 / Editör: Ozge Selin
Korku dolu anlar! Futbolcular sıcaktan bayıldı2. Amatör Playoff karşılaşmasında Alacagücü ve Mecitözüspor takımları karşı karşıya geldi. Yüksek hava sıcaklığından etkilenen 2 futbolcu baygınlık geçirdi.

Korku dolu anlar! Futbolcular sıcaktan bayıldı

Sıcak hava nedeniyle baygınlık geçiren Koray Demir adlı oyuncu ambulansla hastaneye kaldırılırken, tansiyonu düşen Mert Uysal ise stadyumda bulunan revirde tedavi altına alındı.

Korku dolu anlar! Futbolcular sıcaktan bayıldı