Korku dolu anlar! Futbolcular sıcaktan bayıldı
Çorum’un Alaca ilçesinde oynanan amatör maçta sıcaktan etkilenen 2 futbolcu hastanelik oldu.
2. Amatör Playoff karşılaşmasında Alacagücü ve Mecitözüspor takımları karşı karşıya geldi. Yüksek hava sıcaklığından etkilenen 2 futbolcu baygınlık geçirdi.
Sıcak hava nedeniyle baygınlık geçiren Koray Demir adlı oyuncu ambulansla hastaneye kaldırılırken, tansiyonu düşen Mert Uysal ise stadyumda bulunan revirde tedavi altına alındı.
Sıcak hava nedeniyle baygınlık geçiren Koray Demir adlı oyuncu ambulansla hastaneye kaldırılırken, tansiyonu düşen Mert Uysal ise stadyumda bulunan revirde tedavi altına alındı.