Antalya’da FETÖ’ye kıskaç güncel yapılanmadan 24 zanlı yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasını deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.FETÖ mensubu ailelerin çocuklarının örgütten kopmalarını engellemek, örgütün eğitim yapılanmasını ayakta tutarak yeni kişilere ulaşmak amacıyla öğrencilere ev sağlandıkları ve kira giderlerinin karşılandığı belirlendi. Ayrıca, örgütün 'Esnaf Yapılanmasında' ile iktisatlı oldukları ve Bylock kullanıcı oldukları tespit edildi.Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik iki büyük operasyonla darbe indirilmesinin ardından örgüt, Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik hakkında kara propagandaya başladı.Twitter(X) isimli sosyal medya platformunda velevnews rumuzlu hesap tarafından paylaşılan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ terör örgütü kapsamında yapılan operasyon haberi alıntı yapılarak, buraksygli kullanıcı isimli hesap tarafından, 'Antalya'da ki operasyonun başındaki il emniyet müdürü. YARGILANACAKSIN.' şeklinde görsel paylaşımlar yaparak Antalya İl Emniyet Müdürünü tehdit etmeye çalıştıkları görüldü.