Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftaya da düşüşle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 3 Haziran 2024 altın fiyatları...

Geçtiğimiz hafta inişi çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftaya sert bir düşüşle başladı.Serbest piyasada gram altın 2 bin 402 TL'den, çeyrek altın ise 3 bin 954 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 3 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.402,12Satış 2.402,46Alış 3.902,00Satış 3.954,00Alış 7.827,00Satış 7.901,00Alış 15.605,00Satış 15.754,00Alış 2.321,57Satış 2.321,93