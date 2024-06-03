Akıl hastanesinden çıktı aile faciası yaşandı! 'Allah onu öldürmem gerektiğini söyledi'

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden Eskişehir'e ablasını ziyarete gelen Emrah Tekin (23), 20 Kasım 2020'de ağabeyi Tarkan Tekin tarafından psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle hastaneye yatırıldı. Bir süre hastanede tedavi görev genç, taburcu olmasının ardından ağabeyi Tarkan Tekin'in yanına gitti. Burada ağabeyiyle tartışan Tekin, ağabeyini darp edip ablası Hasret Yüksekkavas'ın yanına gitti.Hasret Yüksekkavas komşusunda olduğu sırada yanına gelen Tekin'e 'Ağabeyini sen mi dövdün' diye sordu. Bunun üzerine Tekin 'Evet ben dövdüm şimdi sıra sende' diyerek ablasına saldırdı. Tekin ablasını komşusunun evinde kolundan, karnından ve boğazından bıçakladı. Yüksekkavas kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Tekin yakalanarak tutuklandı.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Tekin, ailesinin cin olduğunu iddia etti. İfadesinde, 'Ben Doğubeyazıt'tan geliyorum, benim ailemin çoğu cindir. Haşim olan cin abim bana musallat oldu, benim canımı almak istedi, onunla dövüştüm. Ağabeyim ile tartıştığımı ruhlar vasıtasıyla ablam Hasret öğrenmişti, beni doktora götürmek istediğini söyledi. Bu sırada benim yanımda muştalı bir bıçak vardı. Boğazına bıçağı soktum' dedi. Başsavcılık tarafından 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emrah Tekin'e ablasını öldürdüğü dönemde yaşının 19 yaşında olması ve gelecek hayatını etkileyebileceği gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanarak 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası vererek A.A.'ya yönelik 'Kasten yaralama' suçundan yapılan yargılama dosyasının ayrılmasına karar verdi.Tarafların itirazı üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyanın İstinaf mahkemesinden geçmesinin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi. Daire sanık avukatının Emrah Tekin'in akıl sağlığının yerinde olmadığına ilişkin temyiz talebini reddederek, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Tekin'in ceza sorumluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl sağlığı zayıflığı tespit edilmediği gerekçesiyle cezanın onanmasına hükmetti.