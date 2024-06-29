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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 10 terörist etkisiz

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Ekleme: 29.06.2024 - 14:01 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 10 terörist etkisizIrak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.