Elazığ'da eski koca dehşeti: Talihsiz kadın çocuğunun gözü önünde...

İddiaya göre, eşinden boşanan Enes Eyüp Koca, çocuğunu bırakmak için Yüsra Binnaz Çimtay'ı (27) aradı.Binanın önüne gelen Enes Eyüp Koca, çocuğunun gözü önünde eşi Çimtay'ı 13 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Çintay'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.Enes Eyüp Koca ise olayın ardından gözaltına alınarak tutuklandı.