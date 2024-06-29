Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan lideri ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda ve çok taraflı platformlarda daha ileriye taşınacağına inandığını ifade etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov’un doğum gününü de tebrik etti.