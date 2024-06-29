Bakanlık müjdeyi verdi! O kişilere yüzde 50 indirim yapılacak…

Bakanlıktan yapılan duyuru duyanları memnun etti. Çoğu kişinin ilk ulaşım tercihleri arasında yer alan uçaklar artık o kişiler için daha avantajlı olacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda anlaşma yapılan A Jet'ten alınan biletlerde o kişiler yüzde 50 indirim hakkına sahip olabilecek.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve A Jet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat arasında yapılan anlaşma ile o kişiler indirim ayrılacağından yararlanabilecek.Yapılan duyuruda söz konusu indirim hakkına sahip olan kişiler, ehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, malul ve malul yakınları ile engelli yolcular olarak belirlendi.Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında imzalanan protokole göre, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile malul ve malul yakınları iç hat ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında yüzde 50, dış hat uçuşlarında yüzde 20 indirimden faydalanabilecekler.Engelli yolcular ise iç hat ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında yüzde 20, dış hat uçuşlarında yüzde 25 indirimden yararlanabilecekleri açıklandı.