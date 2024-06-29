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Bakan Fidan, Arnavut mevkidaşı Hasani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya geldi.

Ekleme: 29.06.2024 - 13:07 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fidan, Arnavut mevkidaşı Hasani ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya geldi.