6 il için 'sarı' uyarı: Fırtınaya dikkat

Meteroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege'nin batısı ile Marmara'nın güneyinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Öte yandan fırtına beklenen Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa için 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.